Евандер Холіфілд висловився про майбутній поєдинок Усика проти Ф'юрі.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд поділився своєю думкою про поєдинок володаря титулів IBF, IBO, WBA і WBO Олександра Усика проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

За словами легенди світового боксу, переможцем бою стане той, хто краще впорається з тиском з боку суперника.

"Це повинен бути відмінний бій, в якому швидкість рук зіграє вирішальне значення. Хто зможе витримати більше ударів, той і переможе. У Усика багато достоїнств і він лівша.

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Ф'юрі провів багато хороших поєдинків, але стилі визначають бої. Коли боєць б'ється з великим хлопцем, який перевершує його в швидкості і може вдарити, то у нього хороші шанси на перемогу. Але якщо він пропустить удар, то в цей момент все може закінчитися. Успіх приходить тоді, коли боєць не здається. Я щиро вірю, що у Усика такий настрій", - наводить слова Холіфілда Boxing Scene.

Нагадавши, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій 29 вересня. Планувалося, що вони проведуть бій 23 грудня. Однак протистояння довелося відкласти через несподівано важке битви "циганського короля" з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Очікується, що бій Усик-Ф'юрі відбудеться в лютому 2024 року.

Переможець бою Усик-Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Нагадаємо, останнім абсолютним чемпіоном хевівейта був Леннокс Льюїс, який переміг Евандера Холіфілда в бою за цей титул в 1999 році.

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