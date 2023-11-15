Офіційно дату поєдинку Усик - Ф'юрі оголосять 16 листопада.

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між облажателем титулів IBF, IBO, WBA і WBO Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року.

Перший в історії поєдинок за 4 головні пояси в королівському дивізіоні відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, повідомляє BoxingScene.com.

Офіційно дата бою Усик - Ф'юрі буде оголошена в четвер, 16 листопада, під час прес-конференції українського і британського боксерів.

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Цю інформацію підтвердив також глава Top Rank Боб Арум.

"Я можу підтвердити, що вони будуть битися один з одним в Саудівській Аравії.

У четвер на цьому тижні в Лондоні відбудеться прес-конференція, на якій підтвердять дату і інші деталі поєдинку. Але так, бій відбудеться. Не можу дочекатися, щоб побачити це", - наводить слова Арума Sky Sports.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій 29 вересня. Очікувалося, що вони проведуть бій 23 грудня. Однак протистояння довелося відкласти через несподівано важку битву "Циганського короля" з колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Додамо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні. Останнім абсолютним чемпіоном хевівейта був Леннокс Льюїс, який в 1999 році в бою за цей титул переміг Евандера Холіфілда.

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