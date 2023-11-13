Поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера може відбутися в наступному році.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд поділився своїм прогнозом на потенційний бій Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера.

Колишній боксер вважає, що у Вайлдера більше шансів на перемогу в поєдинку з Джошуа.

"Я думаю, що Вайлдер дістанеться до нього. Вважаю, що він підбереться до нього завдяки своєму потужному удару і стилю, в якому бореться Джошуа.

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Ентоні застоюється і відкривається. Коли ти відкриваєшся таким чином, Вайлдер потрапить по тобі правою рукою", - сказав Холіфілд в коментарі Boxing Social.

Очікується, що поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера відбудеться в 2024 році. Раніше повідомлялося, що ЕйДжей і "Бронзовий бомбардувальник" проведуть свої наступні поєдинки 23 грудня в рамках одного вечора боксу в Саудівській Аравії. Імена їхніх суперників поки не розголошуються.

Додамо, що в послужному списку Деонтея Вайлдера 46 боїв на профі-рингу (43 перемоги, 1 нічия і дві поразки). Ентоні Джошуа за свою кар'єру провів 29 поєдинків (26 перемог і три поразки).

Свій останній бій Уайлдер провів 15 жовтня минулого року. Американець у першому раунді нокаутував Роберта Хеленіуса. Примітно, що Ентоні Джошуа свій останній поєдинок також провів проти Роберта Хеленіуса. У серпні цього року британець нокаутував представника Фінляндії у 7 раунді.

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