Легенда боксу вважає Ф'юрі фаворитом у поєдинку з Усиком.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Боксер офіційно підписали контракт на бій 29 вересня.

Своїм прогнозом на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу поділився легендарний Евандер Холіфілд. Колишній чемпіон світу вважає, що переможцем цього бою буде "Циганський король".

"Ні, Усик не переможе Ф'юрі. Думаю, Тайсон показав, що він відмінний боєць. Серед всіх боксерів він саме той, хто здатний вносити корективи, а це робить тебе краще. Джошуа вище Усика, і вони з Ф'юрі обидва сильні, так що все буде залежати від швидкості.

Відео дня

Я думаю, що Ентоні Джошуа - ідеальний боєць для поєдинку з Тайсоном, тому що вони однакового зросту. Коли вони поб'ються, все буде однаковим, все зведеться до того, хто виявиться сильнішим.

Здається, що тут потрібно віддати перевагу Ентоні Джошуа, але поки їх бій не відбудеться, це лише припущення", - наводить слова Холіфілда BoxingScene.

Додамо, що поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться наприкінці цього року або на початку наступного. Точна дата бою стане відома після поєдинку "Циганського короля" проти Френсіса Нганну.

Бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Олександр Усик свій останній бій провів у серпні. Українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: