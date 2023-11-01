Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів.

Знаменитий американський промоутер Лу Ді Белла поділився своєю думкою про поєдинок володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

За словами легендарного функціонера, "Циганський король" погано підготувався до цього поєдинку і провів жахливий бій. Американець заявив, що своїм виступом Ф'юрі зганьбив бокс.

"Ф'юрі провів жахливу битву. Йому повинно бути соромно за таку форму і підготовку. Нганну переміг - записки суддів не мають, бл**ь, значення. Так, це був близький поєдинок, але новачок в боксі відправив Тайсона в нокдаун, завдав найсильніших ударів, контролював темп бою. Так званий чемпіон світу в надважкій вазі зганьбив бокс.

Тайсон навіть не постарався перешкодити Нганну в цьому поєдинку. Я не можу повірити, що це бачив. Вражений, що Нганну відбоксував з Ф'юрі так, що був гідним, щоб його руку підняли в кінці бою. Для боксу це погано. Це ще більше наплутало карти в питанні, Що таке справжній поєдинок", - написав Лу Ді Белла на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, бій Ф'юрі проти Нганну завершився перемогою британця роздільним рішенням суддів (95:94, 96:93 і 95:94).

Відзначимо, що в 3-му раунді камерунський боєць відправив "Циганського короля" в нокдаун.

Наступним суперником Тайсона Ф'юрі стане Олександр Усик. Раніше українець і британець підписали контракт на бій.

Очікувалося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться вже цього року - 23 грудня. Однак напередодні ЗМІ повідомили, що поєдинок Усик - Ф'юрі перенесли на наступний рік. Офіційна дата ще не оголошена.

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