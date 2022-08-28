Раніше промоутер Усика спростував, що бій з Ф’юрі проведуть 17 грудня у Саудівській Аравії.

Егіс Клімас, менеджер українського боксера Усика, висловився щодо можливого бою Олександра з "Циганським королем" Тайсоном Ф'юрі.

Клімас у коментарі YuoTube-каналі ESNEWS заявив, що навіть не сумнівається у перемозі українського суперважковаговик.

"Усик має перемогти Ф’юрі. Так само, як ми зробили це в бою з Джошуа. Ми хочемо влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі наприкінці цього або на початку наступного року. Місце - Близький Схід", – сказав менеджер українського боксера. Відео дня:

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Українець успішно захистив пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі і забрав титул The Ring, який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Очікується, що в найближчому майбутньому Олександр Усик проведе бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Скандальний британець прийняв виклик Усика, який заявив про бажання вийти в ринг проти Ф'юрі після перемоги над Джошуа. Наразі офіційного підтвердження від Тайсона щодо повернення в ринг немає.

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