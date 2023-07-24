Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проти британця Даніеля Дюбуа.
Своїм прогнозом на титульний поєдинок поділився скандальний український боксер Іван Редкач. Він вважає, що 25-річний британець може виграти у Усика тільки в тому випадку, якщо у нього вийде нокаутувати Олександра.
"Шанси у Дюбуа є. Він справжній суперважкоатлет, і якщо він зможе донести до мети один акцентований удар, то він може вирішити долю поєдинку.
Це бокс, а не шашки або шахи. Один удар - і бій закінчиться", - наводить слова Редкача AllBoxing.
Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві на "Tarczynski Arena". Раніше боксери провели прес-конференцію і дуель поглядів.
Додамо, що Усик і Дюбуа на профі-рингу провели по 20 поєдинків. У послужному списку українця 20 перемог (13 нокаутом), у британця - 19 перемог і одна поразка.
Свій попередній бій Олександр Усик провів у серпні минулого року. Український боксер у реванші переміг Ентоні Джошуа, захистивши титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Даніель Дюбуа в останньому своєму бою нокаутував південноафриканського боксера Кевіна Лерену. Поєдинок відбувся у грудні 2022 року.