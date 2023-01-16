36-річний український боксер Іван Редкач, який виступає в напівсередньому дивізіоні, заявив про закінчення своєї професійної кар'єри.
Епатажний спортсмен також повідомив про скасування свого бою з екс-чемпіоном світу в чотирьох дивізіонах Едрієном Бронером.
"Цей бій з Едрієном Бронером повинен відбутися, незважаючи ні на що, ми обидва цього хочемо. Є люди, які цього не бажають. Я поважаю Бронера та BLK за всі його заслуги.
Дякую BLK за надану можливість. Мені боляче, адже вкрали бій моєї мрії, бій всього мого життя. Бокс - це моє життя. Я прийшов в боксерський зал, коли мені було 6 років, завдяки моїм уболівальникам. Ми всі чекали цього бою. І це не моя вина, що сталося. Вибачте мене.
У боксі багато підлих людей, які псують життя боксерам і ламають їхні мрії. Мені боляче. Я закінчив з боксом.
Я був вірний боксу, але коли у боксера зв'язані руки, він не може боротися", - написав Редкач у своєму Twitter.
Нагадаємо, поєдинок Редкача з Бронером повинен був відбутися 25 лютого. При цьому організатори поєдинку - BLK Prime, поки що ніякої офіційної інформації про скасування бою не надавали.
За свою кар'єру Іван Редкач загалом провів 31 бій. В активі українця 23 перемоги (18 нокаутом). Шість боїв Іван програв. Один поєдинок з його участю завершився внічию, ще один був визнаний таким, що не відбувся.