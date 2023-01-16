Бій Івана Редкача проти знаменитого Едрієна Бронера не відбудеться.

36-річний український боксер Іван Редкач, який виступає в напівсередньому дивізіоні, заявив про закінчення своєї професійної кар'єри.

Епатажний спортсмен також повідомив про скасування свого бою з екс-чемпіоном світу в чотирьох дивізіонах Едрієном Бронером.

"Цей бій з Едрієном Бронером повинен відбутися, незважаючи ні на що, ми обидва цього хочемо. Є люди, які цього не бажають. Я поважаю Бронера та BLK за всі його заслуги.

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Дякую BLK за надану можливість. Мені боляче, адже вкрали бій моєї мрії, бій всього мого життя. Бокс - це моє життя. Я прийшов в боксерський зал, коли мені було 6 років, завдяки моїм уболівальникам. Ми всі чекали цього бою. І це не моя вина, що сталося. Вибачте мене.

У боксі багато підлих людей, які псують життя боксерам і ламають їхні мрії. Мені боляче. Я закінчив з боксом.

Я був вірний боксу, але коли у боксера зв'язані руки, він не може боротися", - написав Редкач у своєму Twitter.

Нагадаємо, поєдинок Редкача з Бронером повинен був відбутися 25 лютого. При цьому організатори поєдинку - BLK Prime, поки що ніякої офіційної інформації про скасування бою не надавали.

За свою кар'єру Іван Редкач загалом провів 31 бій. В активі українця 23 перемоги (18 нокаутом). Шість боїв Іван програв. Один поєдинок з його участю завершився внічию, ще один був визнаний таким, що не відбувся.

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