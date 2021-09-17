Іван Редкач продовжує дивувати публіку в соціальних мережах.

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує нагнітати щодо зміни свого громадянства. Після того як він розповів, що йому Росія пропонувала 500 тисяч доларів за зміну громадянства, Іван зробив допис, де повідомив, що він погодився на цю пропозицію.

35-річний боксер сфотографувався з чеком та підписав знімок у своєму Instagram:

"Чек отримав, а ось паспорт жду".

Уважні підписники помітили, що чек не заповнений і по суті схожий на "фальшивку". Слова Редкача сприймати всерйоз не потрібно, адже це може бути чергова витівка боксера з метою розіграти вболівальників.

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Іван Редкач: кар'єра і скандали

Автор: Артем Будрін