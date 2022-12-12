Іван Редкач проведе бій з колишнім чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.

Відомий український боксер Іван Редкач свій наступний бій проведе проти легендарного американця Едрієна Бронера.

Як повідомляє BoxingScene, бій Редкача і Бронера очолить вечір боксу від BLK Prime, який відбудеться 18 лютого в Атланті, штат Джорджія.

Поєдинок пройде в ліміті напівсередньої ваги. У співголовній події Тевін Фармер і Міккі Бей поб'ються в легкій вазі.

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Український боксер прокоментував майбутній бій з Едрієном Бронером. Редкач заявив про готовність перемогти екс-чемпіона світу.

"У 2010 році я підійшов до Едрієна, щоб зробити спільне фото на шоу Оскара Де Ла Хойї. Але Едрієн мені відмовив. З тих пір я мріяв зустрітися з ним на рингу. Через 13 років я буду битися з ним, мрія стала реальністю. Головне - вірити в себе і не здаватися, незважаючи ні на що.

Є багато коментарів щодо його ваги, поведінки, психологічного стану, а також коментарів, які принижують нас обох. Люди не розуміють, що не буває легких поєдинків. Кожен бій - це величезна робота і дисципліна. Моя більша повага Едрієну за те, що він зважився. Я впевнений, що він зробить все, що може, і я готовий перемогти його. Я був готовий зустрітися з Едрієном на рингу з 2019 року. Спасибі за можливість, BLK Prime", - написав Редкач в Instagram.

Зазначимо, що свій останній бій Іван Редкач програв Прогрейсу навесні 2021 року, зазнавши шостої поразки. З того часу 36-річний українець на ринг не виходив. Бронер востаннє бився у лютому 2021-го, коли одноголосним рішенням суддів переміг Джованні Сантьяго.

Редкач - Бронер: профайли боксерів

В активі Редкача 30 поєдинків у професійній кар'єрі. На рахунку українця 23 перемоги, шість поразок і одна нічия.

33-річний Бронер провів 39 боїв на професійному рингу. У його послужному списку 34 перемоги, чотири поразки і одна нічия.

Едрієн Бронер свого часу був чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях: у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2011-2012), в легкій вазі за версією WBC (2012-2013), в напівсередній вазі за версією WBA (2013) і в першій напівсередній вазі WBA (2015).

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