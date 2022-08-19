В останній момент Редкач змінив свою думку, але повернути ставку вже не можна.

36-річний український боксер Іван Редкач заявив, що поставив величезні гроші на перемогу британця Ентоні Джошуа в реванші проти володаря поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика.

У своєму Твіттері одіозний боксер повідомив, що поставив 70 тисяч доларів на поразку Олександра і вже шкодує про свою ставку.

"Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес - Лома. Я був впевнений в Антоні, але подивився, як Юсик ловить монетки і передумав, повернувся в готель до віконця запитати: "А можна скасувати мою ставку?", на що мені сказали, що це неможливо. Мені п****ц", - написав Редкач.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Іван Редкач поставив на перемогу Теофімо Лопеса в бою проти Василя Ломаченка 25 тисяч доларів і виграв 73 тисячі.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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