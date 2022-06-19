Іван Редкач опублікував фото з російським боксером Дмитром Біволом.

Скандальний український боксер Іван Редкач зганьбився через обійми з росіянином. Спортсмен опублікував фото з колегою з РФ і написав про те, що "спорт поза політикою".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімок, який Редкач опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Так, спортсмен поділився фото, на якому він позує поруч з російським боксером Дмитром Біволом. Спортсмени зображены в момент дружніх обіймів - рука Редкача на плечі росіянина. Щобільше, боксер додав до знімка підпис, який викликає чимало запитань.

"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію, і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, так як старанно працюють спортсмени, а в цьому випадку потом і кров'ю, не один політик так не трудиться....",- написав Редкач.

Українці обурилися вчинком боксера. Вони порадили йому відправитися для міркувань про "спорт поза політикою" в Бучу на Київщині, де рашисти вбивали і гвалтували дітей і дорослих.

"Осел якийсь, понад сто днів повномасштабної війни проти РФ, розповідає що спорт поза політикою... А податки, які вони платять в казну, за які роблять снаряди знищують людей, теж поза політикою?",- написав один з обурених користувачів мережі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з'явилося відео з дивною поведінкою Путіна, диктатор сумував і гриз нігті.

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