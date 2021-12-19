Василя Ломаченка захистив його колишній партнер по олімпійській команді, після чого ситуацію прокоментував Іван Редкач.

Скандальний український боксер Іван Редкач втрутився в скандал навколо Василя Ломаченка, який взяв у ринг прапор свого рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), а не прапор України. Він вибухнув гнівним постом на адресу колишнього партнера Ломаченка по олімпійській команді Тараса Шелестюка.

У своєму Instagram Редкач показав скріншот новинної статті, в якій Шелестюк намагався виправдати вчинок Ломаченка.

Так, Шелестюк стверджував, що у вчинку боксера, який вийшов на ринг без прапора України, а з прапором міста, немає нічого дивного. Він нагадав, що Ломаченко вже тричі виходив на поєдинки без українського прапора, але все одно виступав за нашу країну.

Ці слова обурили Редкача, який відомий своїми провокаційними витівками й заявами.

"Я щось пропустив ... Аккерман? У нашій країні на пів шишечки неможна. Що він ... несе", - написав Редкач і порадив Шелестюку найняти піар-менеджера.

У коментарях користувачі розділилися. Одні пишуть, що Ломаченко і ті, хто його намагається виправдати, насправді не праві. А інші ж пишуть, що боксера просто "замучили" і він тому вирішив не виходити на ринг з прапором України.

Василь Ломаченко: скандал через відсутність українського прапора

Після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Українці обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.

Зокрема, на адресу Ломаченка критично висловився Володимир Кличко.

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17 грудня стало відомо, що Ломаченко відсторонили від боксу на невизначений термін.

Автор: Віолетта Орлова