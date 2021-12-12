Володимир Кличко не зрозумів вчинку Василя Ломаченка.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко критично виступив у мережі щодо того факту, що Василь Ломаченко святкував перемогу над Річардом Коммі без українського прапора.

Замість прапора України Ломаченко підняв прапор свого рідного міста - Білгород-Дністровського.

Свою думку щодо цієї ситуації Кличко висловив у Twitter:

"Вікіпедія: "Патріотизм або національна гордість - це почуття любові, відданості і прихильності до Батьківщини. Це почуття - це загальна єдність людей".

Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він країну, не використовуючи прапор своєї країни? WTF (абревіатура What The F*ck, - перекладається як "Якого х*ра?"або "Що за х*рня?", - Прима.)", - написав Кличко.

Нагадаємо, що після перемоги у своєму попередньому поєдинку Ломаченко також святкував перемогу в рингу без прапора України. До цього боксер після перемог регулярно з'являвся в рингу з українським прапором. Востаннє це сталося в 2019 році, коли Ломаченко переміг Люка Кемпбелла.

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Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Антон Дудар