Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко критично виступив у мережі щодо того факту, що Василь Ломаченко святкував перемогу над Річардом Коммі без українського прапора.
Замість прапора України Ломаченко підняв прапор свого рідного міста - Білгород-Дністровського.
Свою думку щодо цієї ситуації Кличко висловив у Twitter:
"Вікіпедія: "Патріотизм або національна гордість - це почуття любові, відданості і прихильності до Батьківщини. Це почуття - це загальна єдність людей".
Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він країну, не використовуючи прапор своєї країни? WTF (абревіатура What The F*ck, - перекладається як "Якого х*ра?"або "Що за х*рня?", - Прима.)", - написав Кличко.
Нагадаємо, що після перемоги у своєму попередньому поєдинку Ломаченко також святкував перемогу в рингу без прапора України. До цього боксер після перемог регулярно з'являвся в рингу з українським прапором. Востаннє це сталося в 2019 році, коли Ломаченко переміг Люка Кемпбелла.
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Ломаченко - Коммі: підсумки бою
- Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.
- Для Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.
- Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.
- Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.