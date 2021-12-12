Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 12 грудня в Нью-Йорку (США) пройшов вечір боксу. Головною подією став поєдинок між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Бій тривав всі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко.

Після перемоги Ломаченко з'явився в рингу з червоно-жовтим прапором рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровський), хоча зазвичай боксери виходять в ринг зі прапором рідної країни.

У мережі люди були обурені вибором прапора українським боксером. Реакція була в основному негативна.

Так користувачі Інстагарма залишили наступні коментарі під постом з перемогою в офіційному акаунті бренда Ломаченко lomus_official:

"В Україні є багато хороших спортсменів, але громадяни своєї країни з них нікчемні", "З прапором звичайно, можна було б два тоді винести. Хоча що говорити шанувальнику Шарія", "А чого прапор Іспанії?", "Соромно за те, що не було прапора України. Немає слів. Ганьба", "Дуже шкода, що не підняв прапор України", "Він не поважає прапор України" і так далі.

Нагадаємо, що після перемоги у своєму попередньому поєдинку Ломаченко також святкував перемогу у рингу без прапора України. До цього боксер регулярно з'являвся на рингу з українським прапором.

Ломаченко став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченко 11 з 12 раундів.

Після перемоги над коммі Василь Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Володимир Медяник