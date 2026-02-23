Росіянку, яка незаконно їздила в Крим, дискваліфікували з Олімпійських ігор-2026

Лижниця Дар'я Непряєва помилково заїхала в бокс німкені Катарини Хенні Дотцлер і використала її лижі.

Результат росіянки Дар'ї Непряєвої у марафонських перегонах на Олімпійських іграх анулювали через порушення правил при зміні лиж, повідомляє Главком.

Видання пояснює, що причиною стало те, що спортсменка більшу частину дистанції пройшла не на своїх лижах. Після подолання відсічки 21,6 км Непряєва помилково заїхала в бокс німкені Катарини Хенні Дотцлер і використала її лижі.

Примітно, що лижниця з Німеччини фінішувала 9-ю, а Непряєва – 11-ю.

"Мене паніка охопила, коли я усвідомила на спуску, що лижі не мої. Я дізналася, що мене можуть зняти, і не знала, що робити. У голові не було розуміння, що відбувається. Мені дуже соромно", - прокоментувала інцидент з лижами Непряєва.

Видання зазначило, що влітку 2022 року росіянка незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах. Непряєва, як і інші лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські спортсмени не здобули медалей на Олімпійських іграх. Примітно, що це третій в історії України подібний випадок, антирекорди були зафіксовані в 2002 та 2010 роках. Зазначається, що тоді українські спортсмени посідали хоча б п'яті місця, тоді як цього року найкращий результат - 6 місце. Загалом Україна має 9 медалей за всю історію зимових Олімпійських ігор, з яких 3 - золоті.

Також ми писали, що Іспанія вперше за 54 роки виграла золоту медаль на Олімпійських іграх. Примітно, що золото дісталося країні в новому виді спорту скі-альпінізмі. Нагороду отримав Оріоль Кардона. Востаннє золото для іспанців завойовував Фернандо Очоа у 1972 році. При цьому, в жіночому скі-альпінізмі бронзу завоювала Ана Алонсо. Таким чином, Іспанія має дві медалі і посіла 18 місце в загальному заліку.

