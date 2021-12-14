Віталій Граждан заступився за боксера.

Міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан прокоментував вчинок Василя Ломаченка, котрий після перемоги над Річардом Коммі одягнув на себе не прапор України, а стяг свого рідного Аккермана (Білгород-Дністровський).

Граждан спробував виправдати боксера в ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1".

"Ми розклеїли багато бордів по місту з його обличчям, медалями, поясами. І я думаю, що Василь нам таким чином віддячив за нашу підтримку", - сказав мер Білгород-Дністровського.

"Мені телефонували зі США наші містяни і кажуть, що там в Штатах прозвучала назва нашого міста", - додав Граждан.

Нагадаємо, що Володимир Кличко був обурений тим, що Ломаченко святкував перемогу без українського прапора. Зірковий тенісист Сергій Стаховський також засудив дії Василя.

Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Артем Будрін