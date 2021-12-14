Міський голова Білгород-Дністровського Віталій Граждан прокоментував вчинок Василя Ломаченка, котрий після перемоги над Річардом Коммі одягнув на себе не прапор України, а стяг свого рідного Аккермана (Білгород-Дністровський).
Граждан спробував виправдати боксера в ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1".
"Ми розклеїли багато бордів по місту з його обличчям, медалями, поясами. І я думаю, що Василь нам таким чином віддячив за нашу підтримку", - сказав мер Білгород-Дністровського.
"Мені телефонували зі США наші містяни і кажуть, що там в Штатах прозвучала назва нашого міста", - додав Граждан.
Нагадаємо, що Володимир Кличко був обурений тим, що Ломаченко святкував перемогу без українського прапора. Зірковий тенісист Сергій Стаховський також засудив дії Василя.
Ломаченко - Коммі: підсумки бою
- Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.
- Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.
- Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.
- Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.