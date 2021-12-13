Василь Ломаченко замість прапора України взяв у ринг прапор рідного міста.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський відреагував на рішення боксера Василя Ломаченка відсвяткувати перемогу над Річардом Коммі з прапором свого рідного міста, а не України.

Ломаченко взяв у ринг прапор Білгород-Дністровського (Аккермана), чим обурив багатьох українців.

Стаховський залишив коментар на сторінці summer_sports_ukraine в Instagram, де повідомлялося, що Ломаченко завжди вивішує прапор Білгород-Дністровського у своїй резиденції в США, коли прилітає для підготовки до боїв.

"Ви пояснюєте, чому особливий прапор? Він особливий тільки тому, що він підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. Й ображається, що українці не поділяють його любов до "запоребриковців". А Україна була і буде... навіть коли нас тут не буде", - написав Стаховський.

Нагадаємо, що після перемоги у своєму попередньому поєдинку Ломаченко також святкував перемогу в рингу без прапора України. До цього боксер після перемог регулярно з'являвся в рингу з українським прапором. Востаннє це сталося в 2019 році, коли Ломаченко переміг Люка Кемпбелла.

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Ломаченко - Коммі: підсумки бою

Ломаченко переміг рішенням суддів і став володарем поясу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над Коммі Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Автор: Антон Дудар