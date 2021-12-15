Василь Ломаченко оскандалився публікацією в соцмережі.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко потрапив у новий скандал, намагаючись відповісти своїм хейтерам, які розкритикували боксера через відсутність українського прапора в рингу.

На своїй сторінці в Instagram Ломаченко опублікував відеофрагмент передачі російського телеканалу "Спас", який належить Московській патріархії, за участю актора, поета і музиканта Петра Мамонова.

На відео Мамонов читає наступні вірші (наводиться мовою орігіналу):

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая - не та,

И что вокруг - обман и суета,

И что металл - не тот, и сталь - не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Варто відзначити, що Мамонов підтримував анексію Криму. "Вирвали, і справа вірна", - говорив поет, який помер у липні цього року.

У грудні 2020 року Мамонову на три роки був заборонений в'їзд на територію України через порушення порядку в'їзду в анексований Росією Крим.

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Василь Ломаченко: скандал через відсутність українського прапора

Після перемоги над Річардом Коммі Ломаченко взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Багато українців обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.

Зокрема, на адресу Ломаченка критично висловився Володимир Кличко.

Мер Білгород-Дністровського пояснив, чому Ломаченко був у рингу без прапора України.

Автор: Антон Дудар