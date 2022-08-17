Український боксер вразив глядачів своїм трюком під час відкритого тренування напередодні реваншу з Ентоні Джошуа.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик найближчої суботи проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа.

Напередодні реваншу український боксер провів відкрите тренування, на якому показав свої фізичні здібності.

Усик здивував усіх присутніх швидкістю під час виконання трюку з монетами. Українець однією рукою підкинув чотири монети, а потім зловив їх.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році. Крім того, спортсмени поб'ються за титул чемпіона за версією журналу "The Ring", який став вакантним після того, як Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

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Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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