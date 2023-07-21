Суперважка вага в руїнах: чому Усик проводить лише один бій на рік

У королівському дивізіоні багато прекрасних боксерів, але жадані поєдинки вболівальники не отримують.

Нещодавно зірковий американський блогер Джейк Пол, який проводить бої у професійному боксі, вголос сказав те, про що думають всі прихильники цього виду спорту у світі:

"Суперважка вага у руїнах. Це єдиний дивізіон, який не прямує до великих боїв. Ми не отримуємо Ф’юрі – Джошуа, Ф’юрі – Усик, Джошуа – Вайлдер, Вайлдер – Руїс. Чим ці хлопці займаються? Вам платять за бої, так що досить уникати одне одного".

За підтвердженням цього факту далеко ходити не треба: найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring Олександр Усик дебютував у хевівейті 12 жовтня 2019 року проти Чазза Візерспуна. Це був єдиний поєдинок для українця в 2019 році. Далі в Усика зберігся так само стабільний темп з одним боєм на рік. У жовтні 2020 року Усик відбоксував проти Дерека Чісори. У вересні 2021 українець зустрівся вперше проти Ентоні Джошуа, а у серпні 2022 вони провели реванш.

У серпні вже 2023 року Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа і вже з вірогідністю 99,99% на ринг в цьому році не вийде. Останні 5 років - 5 боїв, хоча раніше в Усика не було довгих простоїв. Наприклад, у 2018 році він провів три бої. Зокрема, у липні став абсолютним чемпіоном крузервейту в поєдинку проти Мурата Гассієва, а вже у листопаді провів захист поясів проти Тоні Беллью.

Чому після переходу в суперважку вагу Усик став рідше виходити в ринг ?

Безумовно, на вищезазначену тенденцію наклали відбиток пандемія і війна. Але це далеко не єдині причини. На організацію поєдинків у суперважкій вазі останнім часом впливає проблема перемовин. Тобто, команди боксерів банально не можуть швидко домовитися або взагалі не можуть узгодити контракт. І це стосується всіх вагових категорій.

Розподіл гонорару боксерів, питання телетранслятора, спонсори і реклама - це не єдині пункти контракту, над якими промоутери з обох боків говорять годинами наживо і в Zoom. А ще є пункти про вибір кількості унцій в рукавичках, яким має бути покриття рингу і це ми ще не згадали, як іноді важко буває забронювати арену для бою в тій чи іншій країні.

Як вже було сказано, проблеми переговорів стосуються всіх дивізіонів. Але навіть цього року у легкій вазі чи напівсередній змогли домовитися між собою великі фігури. Раян Гарсія та Джервонта Девіс знайшли компроміс після тривалих дискусій та провели заради фанатів яскравий бій. Теренс Кроуфорд і Еррол Спенс, коли здавалося їхні перемовини зайшли у глухий кут, все ж таки домовилися і 29 липня проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона напівсередньої ваги.

А ось хевівейт перебуває на стадії "глухого кута". Як вище резюмував Джейк Пол, вболівальники не отримують жаданих протистоянь. Передусім, винною всьому одіозна фігура Тайсона Ф‘юрі. "Циганський король" робить ганебні речі, наражаючись на критику звідусіль. Простій Усика теж напряму пов‘язаний з діями Ф‘юрі. Бо одна людина з поясом WBC може гальмувати весь дивізіон.

Наприклад, між боями проти Чісори та Джошуа Усик міг би встигнути провести проміжний поєдинок. Але українець знаходився у підвішеному стані, чекаючи чим завершаться перемовини між Ф’юрі та Джошуа. Якби вони домовилися, Усик провів би проміжний бій з Джо Джойсом. Але Усик правильно зробив, що чекав кінця переговорів. Ф‘юрі рішенням суду був зобов‘язаний провести бій з Деонтеєм Вайлдером, а це автоматично означало, що для Джошуа WBO призначить обов‘язкового претендента - Усика.

Після першої перемоги Усика над Джошуа був запланований реванш. Його мали би провести в лютому або березні 2022 року. У такому випадку офіційне оголошення бою було би в січні. Проте Ф‘юрі знову почав "мутити воду", пропонуючи Джошуа відмовитися від реваншу за фінансову винагороду і відкрити дорогу для бою Усик - Ф‘юрі. Тріо суперважковаговиків, цілком очікувано, не змогло домовитися.

Після повторної перемоги Усика над Джошуа здавалося точно відбудеться бій за звання абсолюту між Ф‘юрі та українцем. Спершу переговори проходили добре, але врешті-решт "Циганського короля" не влаштував розподіл гонорару 70/30 на його користь. Після цього всім остаточно стало зрозуміло, що хтось когось дуже боїться. Як згодом з‘ясувалося, Ф‘юрі вимагав, щоб він виходив у ринг другим, а не першим. Тобто, якщо команда Усика робила все можливе для організації поєдинку, то Ф‘юрі просто вмикав режим нестерпної принцеси.

Не домовилися. Команда Усика перемкнулася на обов‘язковий захист титулів проти Дюбуа, який став претендентом по лінії WBA. A Ф‘юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на право побитися за правилами боксу проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну, для якого це буде загалом дебют у боксі. Фактично, виставковий бій у Саудівській Аравії, який не становить жодного інтересу фанатам боксу.

Проблема не лише у Ф‘юрі, який нехтує історичною спадщиною і готовий йти на репутаційні втрати, а і в WBC, які не змогли чомусь призначити на свій пояс обов‘язкового претендента. Хоча Енді Руїс міг би отримати таке право і в цьому було б явно більше логіки, ніж у поєдинку з Нганну.

Такі речі негативно впливають на популяризацію боксу у світі, тому що перетворюють спорт на цирк. Дуже влучно сказав Тоні Беллью, який охарактеризував це як "шоу фріків".

Що очікувати далі ?

Після бою з Дюбуа (якщо британець не зробить апсет) команда Усика знову спробує витягнути Ф‘юрі на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу. Попередньо промоутер Усика Олександр Красюк говорив про дату 27 січня 2024 року. Аргумент Усика - його співпраця з саудівською компанією Skill Challenge Promotions, яка розпочалася цього літа. Розрахунок на те, щоб спокусити Ф‘юрі на великі гроші (йдеться про гонорар утричі більший за його найвищий дохід в кар‘єрі). Важко спрогнозувати поведінку "Циганського короля", але тікати для нього від Усика - собі дорожче. І в репутаційному, і в фінансовому, і загалом в усіх аспектах.

Чи відбудуться в один вечір бої Усик - Ф‘юрі та Джошуа - Вайлдер, як про це інформували інсайдери? Буде добре, якщо вони просто відбудуться незалежно один від одного. Якщо в один вечір - це буде просто приємний бонус.

Підсумовуючи, взимку можна очікувати з дуже високою вірогідністю зустріч Джошуа та Вайлдера і з вірогідністю у трохи більше, ніж 50% можна говорити про бій Усик - Ф'юрі.

Суперважка вага, як прийнято вважати, королівський дивізіон. Раніше було покоління Мохаммеда Алі і Джо Фрейзера, потім настав час Майка Тайсона і Евандера Холіфілда, їм на зміну прийшли брати Клички і Леннокс Льюїс. Нині ми бачимо так само прекрасних бійців, але біда в тому, що ми не отримуємо поєдинків між ними. Залишається сподіватися, що заради вболівальників і спадщини боксери і їхні промоутери будуть швидше організовувати зустрічі.

Артем Будрін