Ф'юрі і Нганну проведуть бій за класичними правилами боксу.

Напередодні було офіційно затверджено бій чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Організацію виставкового поєдинку прокоментував непереможений боксер суперважкої ваги Фрейзер Кларк. Він назвав цю подію цирком і заявив, що люди починають втрачати інтерес до "Циганського короля" через подібні шоу.

"Чесно кажучи, це не зовсім те, що я хочу бачити. Це шоу, яке принесе фінансову вигоду всім учасникам, але ми хочемо, щоб чемпіони були активними і боролися за титули. Я розумію, що це легкі гроші для Ф'юрі. Щоб хто не говорив, але гроші - це те, заради чого ми всі б'ємося, але що це за цирк?

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Тайсон Ф'юрі останнім часом став дуже розбірливим. Він вибирає з ким, коли і за скільки битися. Отримати бій з ним, для претендентів стає дуже важкою роботою. Люди просто починають втрачати інтерес до нього і вивчають інші варіанти", - наводить слова Кларка BoxingSocial.

Бій Ф'юрі - Нганну пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії. Поєдинок пройде за класичними правилами боксу з трьома суддями на рингу, що використовують 10-бальну систему оцінки.

Нагадаємо, в послужному списку "Циганського короля" 34 поєдинки в професійному боксі, в яких він здобув 33 перемоги (24 нокаутом). Один бій за участю Тайсона завершився внічию.

В активі Френсіса Нганну 20 боїв в UFC, в яких він здобув 17 перемог (12 нокаутом) і зазнав трьох поразок.

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