У легкому дивізіоні відбулася мегаподія.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) здобув перемогу над американцем Раяном Гарсією (23-1, 19 КО). Бій провели в Лас-Вегасі у проміжній вазі 61,6 кг.

У 2-му раунді Гарсія побував у нокдауні, пропустивши удар лівою. У 7-му раунді Джервонта влучив Раяну лівою в тулуб, Гарсія через кілька секунд взяв паузу, але продовжити бій він не зміг. Суддя зафіксував технічний нокаут.

Це третя дострокова перемога Девіса поспіль. Для Раяна це перша поразка в професійній карʼєрі. У Джервонти поразок ніколи не було.

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Ситуація у легкій вазі: що треба знати

Девіс цілком може претендувати на переможця бою Хейні – Ломаченко. Про зацікавленість у цьому вже говорили Девін, Василь та Джервонта. Єдиний, хто зараз може завадити такому поєдинку – Шакур Стівенсон, який є претендентом по лінії WBO.

Раян Гарсія викликав свого часу Ломаченка на бій. Але зараз він оголосив про зміну вагової категорії:

"Я почуваюся набагато сильнішим у першій напівсередній вазі. Цей бій мене не зламає. Я планую піднятися вище й битися з топами першого напівсереднього дивізіону. Дайте мені їх усіх. Я хочу повернутися в ринг якнайшвидше, як тільки мені дозволять битися після дострокової поразки. Думаю, що тимчасові обмеження становлять три місяці. Я хочу повернутись до тренувань".

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