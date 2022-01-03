Раян Гарсія вважає, що Василь Ломаченко домінує у легкій вазі.

Непереможний американський боксер Раян Гарсія у своєму інтерв'ю висловився про Василя Ломаченка.

Цитує Раяна World Boxing News.

"Я б сказав, що у нашій вазі найкращим зараз є Ломаченко. Потім йде Камбосос, а трійку замикають Девін Хейні та Джервонта Девіс. Двоє останніх у своїх поєдинках минулого року не вразили", - сказав Гарсія.

Також Раян хотів би провести бій проти українця.

"Я думаю, що наш поєдинок з Ломаченком - це великий бій. Хочу побитися з ним. Вважаю, що він прекрасний боєць, який чудово б'ється. Василь грамотно рухається на рингу, не марнує енергію. Він гарно провів останній поєдинок, але повинен був нокаутувати Коммі. Було б краще, якби він нокаутував Коммі, а не продовжував лупцювати його. Тоді він завдав би йому менше страждань", - додав Гарсія.

Зазначимо, що 23-річний Гарсія здобув 21-у перемогу у 21-му поєдинку. 18 разів він перемагав нокаутом.

Після звитяги над британцем Люком Кемпбеллом 2 січня 2021 року Гарсія завоював пояс "тимчасового чемпіона" за версією WBC і став обов'язковим претендентом на бій з "регулярним чемпіоном" WBC Девіном Хейні.

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Ситуація в легкій вазі