Непереможний американський боксер Раян Гарсія у своєму інтерв'ю висловився про Василя Ломаченка.
Цитує Раяна World Boxing News.
"Я б сказав, що у нашій вазі найкращим зараз є Ломаченко. Потім йде Камбосос, а трійку замикають Девін Хейні та Джервонта Девіс. Двоє останніх у своїх поєдинках минулого року не вразили", - сказав Гарсія.
Також Раян хотів би провести бій проти українця.
"Я думаю, що наш поєдинок з Ломаченком - це великий бій. Хочу побитися з ним. Вважаю, що він прекрасний боєць, який чудово б'ється. Василь грамотно рухається на рингу, не марнує енергію. Він гарно провів останній поєдинок, але повинен був нокаутувати Коммі. Було б краще, якби він нокаутував Коммі, а не продовжував лупцювати його. Тоді він завдав би йому менше страждань", - додав Гарсія.
Зазначимо, що 23-річний Гарсія здобув 21-у перемогу у 21-му поєдинку. 18 разів він перемагав нокаутом.
Після звитяги над британцем Люком Кемпбеллом 2 січня 2021 року Гарсія завоював пояс "тимчасового чемпіона" за версією WBC і став обов'язковим претендентом на бій з "регулярним чемпіоном" WBC Девіном Хейні.
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Ситуація в легкій вазі
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Василю Ломаченку.
- Український боксер 12 грудня впевнено побив Річарда Коммі й тепер займає друге місце в рейтингу найкращих представників легкого дивізіону від BoxRec.
- Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Раян Гарсія, а також Шакур Стівенсон.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить в число можливих суперників австралійця.