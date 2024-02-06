Іван Редкач вважає, що Олександр Усик і Василь Ломаченко підтримують спілкування.

Скандальний український боксер Іван Редкач висловив свою думку на тему взаємин між володарем титулів WBA, IBF, IBO і WBO Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу в трьох дивізіонах Василем Ломаченком.

На думку Редкача, Усик і Ломаченко продовжують спілкуватися один з одним. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Мені багато писали і пишуть: "Як думаєш, Усик з Ломою братиком спілкуються, чи братство закінчилося?" Скажу чесно - не знаю, і все одно, що там у них відбувається. Якась "Санта Барбара", а, може, ревнощі якоюсь мірою? Що, Усик став кращим за Васю? А, може, спортивна чи політична складова? Я вважаю, що вони спілкуються, може, десь за дверима або по телефону. Вони, як-не-як, рідня. Гріх не спілкуватися, хоча ми всі не без гріха, що тут приховувати", - написав Редкач.

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Додамо, що Василь Ломаченко та Олександр Усик були близькими друзями і навіть кумами. Вони часто підтримували один одного під час боїв. Батько Василя був тренером Усика. Однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відносини між боксерами, принаймні публічно, між ними зіпсувалися.

Нагадаємо, Олександр Усик 18 травня 2024 року проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі.

Василь Ломаченко також свій наступний поєдинок проведе в травні цього року. 12 травня він битиметься з Джорджем Камбососом за титул IBF у легкій вазі.

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