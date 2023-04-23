Український боксер буде захищати пояси в поєдинку проти британського бійця.

Промоутер Олександр Красюк розкрив деталі організації бою між чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком та претендентом на пояси Даніелем Дюбуа.

"Це те, над чим ми зараз працюємо. Вчора та сьогодні зранку я спілкувався з Джорджем Ворреном, також ми будемо говорити завтра. Ми будемо намагатися знайти рішення. Відмінність між переговорами з Ф’юрі та Дюбуа полягає в тому, що в другому випадку бій організовується керівним органом (WBA - прим.).

Тож якщо ми не знайдемо рішення і до кінця терміну контракт не буде підписано, то будуть промоутерські торги, переможець яких буде організовувати поєдинок. Все дуже просто. Ми маємо дедлайн від WBA до 3 травня. Якщо ми не домовимося до того часу, то будуть оголошені промоутерські торги.

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Так, Даніель Дюбуа - наша наступна ціль. Ми маємо дотримуватися правил - Усик має захищати титул проти обов’язкового претендента WBA", - сказав Красюк для BT Sport.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Усик та Ф'юрі мусили провести бій за звання абсолютного чемпіона, але через нахабні дії "Циганського короля" цей поєдинок зірвався.

Українець заявляв, що наприкінці літа 2023 року він збирається битися з Дюбуа.

Водночас Ф'юрі планує провести бій проти Енді Руїса. Також ходять чутки, що наприкінці 2023 року на Ближньому Сході пройде грандіозний вечір боксу, де одночасно виступлять Джошуа, Усик, Вайлдер та Ф'юрі.