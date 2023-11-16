Василь Ломаченко планує провести два бої в 2024 році.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко планує провести два бої наступного року.

Про це розповів промоутер українського боксера Боб Арум. За словами глави Top Rank, в 2024 році Василь проведе бій проти Джорджа Камобососа в Австралії, а потім битиметься з Шакуром Стівенсоном.

"Наш план полягає в тому, щоб Василь спробував виграти титул чемпіона світу в Австралії з бою проти Камбососа, а потім провів об'єднавчий поєдинок.

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Шакур Стівенсон битиметься з Ломаченком в наступному році, але я не можу сказати, що це буде наступний його суперник.

План полягає в тому, щоб Ломаченко провів бій в Австралії. Це те, над чим ми зараз працюємо. Поєдинок повинен пройти в першому кварталі наступного року. Я не знаю точної дати, але в першому кварталі", - наводить слова Арума ProBox TV.

Нагадаємо, Василь Ломаченко взяв паузу в кар'єрі після поразки від американського боксера Девіна Хейні у травні цього року.

Раніше повідомлялося, що бій Ломаченко - Камбосос може пройти в грудні цього року. Однак українець попросив відпочинок до кінця року і тільки після цього він почне підготовку до наступного бою.

Раніше менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що Василь готується повернутися в ринг на початку 2024 року.

Додамо, що Шакур Стівенсон напередодні заявив про бажання провести бій з Василем Ломаченком наступного року.

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