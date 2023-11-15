Шакур Стівенсон бажає побитися з Василем Ломаченком.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко після поразки від Девіна Хейні планує на початку наступного року повернутися в ринг.

Відомий американський боксер Шакур Стівенсон в черговий раз вирішив кинути виклик Ломаченку.

"Ми знаємо, що Ломаченко вирішив цього року в ринг не повертатися. Але чув, що він вже готовий скоро повернутися. Зараз я тут буду чемпіоном, тож давайте зробимо це.

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Не знаю, чи погодиться Лома. Попереду у мене бій з Де Лос Сантосом, а потім можна побитися з Ломаченком", - наводить слова Стівенсона Boxing Scene.

Нагадаємо, Ломаченко свій останній бій провів 21 травня 2023 року. Український боксер в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі програв Девіну Хейні. Після цієї поразки Василь вирішив взяти перерву в кар'єрі.

Очікується, що Ломаченко скоро оголосить про повернення в ринг. Планується, що українець проведе бій у лютому 2024 року. Однак його суперником стане не Шакур Стівенсон, а Джордж Камбосос.

Додамо, що Шакур Стівенсон вже не вперше викликає Василя Ломаченка на поєдинок, проте українець поки ігнорує американця.

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