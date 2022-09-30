Махмуд Чарр наполягає на поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі потрапив у чергову неприємну історію. Напередодні британець заявив, що його поєдинок з Ентоні Джошуа не відбудеться і відразу ж кинув виклик німецькому боксеру Махмуду Чарру.

Німець прийняв виклик Ф'юрі, проте Тайсон, після консультацій з промоутером, дав задню і заявив, що готовий дати ще один шанс Джошуа.

Ця ситуація сильно обурила Махмуда Чарра і колишній регулярний чемпіон світу за версією WBA в суперважкій вазі розкритикував Тайсона Ф'юрі.

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Чарр незадоволений метанням Ф'юрі від одного потенційного суперника до іншого.

"Ф'юрі, ти таке ж лайно, як і Ентоні Джошуа. Чоловік є чоловік. Коли ти кажеш, що Джошуа вибув з бою, значить він вибув. Ти всім кажеш, що хочеш битися зі мною, а тепер ведеш себе як боягуз. Погоджуйся на бій", - написав Чарр в Instagram.

Також Махмуд Чарр повідомив, що не розуміє, чому Тайсон Ф'юрі хоче побитися з Ентоні Джошуа, у якого серія поразок.

"Ф'юрі, ти злякався мого виклику. Ви з Джошуа боїтеся, і він повертається після двох поразок. Навіщо давати йому шанс?", - додав Чарр.

Нагадаємо, що Чарр одного разу вже бився за повноцінний чемпіонський пояс в 2012 році. Тоді німецький боксер нокаутом в 4-му раунді програв Віталію Кличку. Українець успішно захистив титул WBC.

З 2019 року Чарр виступає під ім'ям Махмуд, яке йому дали батьки при народженні. Раніше він був відомий як Мануель. За свою кар'єру 37-річний Чарр провів 36 боїв, перемігши 32 рази (18 нокаутом) і поступившись в 4 боях.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів 24 квітня 2022 року. Циганський король відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після перемоги Усика в реванші проти Джошуа повідомлялося, що Циганський король проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти українця, але боксера не змогли домовитися про дату бою.

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