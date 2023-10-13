WBA розглянула апеляцію британського боксера і поставила крапку в суперечках.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) поставила крапку в суперечках навколо поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, представники британського боксера подали апеляцію у надії оскаржити результат бою і визнати його недійсним.

WBA розглянула апеляцію британця і постановила, що результат чемпіонського бою залишається в силі. В організації не знайшли ніяких доказів того, що суддя допустив помилку в п'ятому раунді поєдинку.

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"Після ретельного вивчення матеріалів апеляції, всіх документів і доказів, представлених як апелянтом, так і відповідачем, комітет постановив, що доказів апелянта недостатньо для скасування результату поєдинку Усик - Дюбуа. Це рішення щодо бою не буде скасовано.

Комітет прийшов до висновку, що жодна з представлених відеозаписів не містить переконливих доказів того, що рішення рефері з приводу удару нижче пояса було неправильним", - йдеться в заяві WBA.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в дев'ятому раунді і захистив чемпіонські титули WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі.

У п'ятому раунді цього поєдинку стався резонансний епізод - Дюбуа завдав Усику удару нижче пояса, після чого українець впав на канвас рингу і деякий час не міг піднятися. Суддя не став відраховувати нокдаун, а дав українському боксеру кілька хвилин на відновлення.

Після бою промоутер Дюбуа заявив, що у його клієнта вкрали перемогу. Британський боксер також заявив, що його удар не порушував правил, зазначивши, що над цим ударом він працював дуже довго. У зв'язку з цим в команді Даніеля вимагали анулювати результат бою з Усиком.

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