Раніше Всесвітня боксерська асоціація визнала скандальний удар Дюбуа нелегітимним.

Команда британського боксера Даніеля Дюбуа намагається оскаржити результат бою проти Олександра Усика і вже подала апеляцію у відповідні органи.

Промоутер Френк Воррен заявив, що план Дюбуа - добитися права на повторний поєдинок з українським чемпіоном.

"Ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш. Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, усі погодилися. Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться", – сказав Воррен для Seconds Out.

Відео дня

Скандал після бою Усик - Дюбуа

Нагадаємо, що у ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в 9-му раунді та захистив свої пояси чемпіона світу в суперважкій вазі.

У 5-му раунді Дюбуа завдав забороненого удару Усику нижче пояса. Суддя в ринзі дав час на відновлення Усику, тому що побачив у діях Дюбуа порушення правил. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно підтримала рішення рефері і визнала удар Дюбуа нелегітимним.

Сам Дюбуа після бою переконував, що "у нього вкрали перемогу".

Вас також можуть зацікавити новини: