29 вересня Олександр Усик підписав контракт на бій з Ф'юрі.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер зазначив, що йому нічого сказати "Циганському королю", проте він дуже позитивно до нього ставиться. Олександр в жартівливій формі зізнався в любові британцеві.

"Я його просто неймовірно ж люблю, цього пузатого красеня", - сказав Олександр Усик у коментарі YouTube-каналу"USYK17".

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Нагадаємо, 29 вересня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Очікується, що об'єднавчий мегафайт пройде 23 грудня. Точна дата бою стане відома тільки після поєдинку Ф'юрі проти Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

Варто відзначити, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні.

Додамо, що обидва боксери не програли жодного бою у своїй професійній кар'єрі. В активі Усика 21 перемога (14 нокаутом) в 21 бою, у Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях.

У своєму останньому бою Олександра Усик нокаутував в дев'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа і захистив титули WBA, WBO, IBO і IBF.

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