Даніель Дюбуа повідомив, що підготував сюрприз для українського чемпіона.

Британець Даніель Дюбуа висловився про майбутній бій проти володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика.

25-річний спортсмен заявив, що планує перемогти Усика, змусивши українського боксера виступати в незручній манері.

"Вся справа в тому, щоб боротися з ним і вийти на зручну дистанцію. Мені просто потрібно вимкнути його. Хлопець добре рухається, тому потрібно позбавити його простору і все таке. Ми все це передбачили.

Відео дня

У нас є щось для нього. Ми готові до всього. Тепер все залежить від мене. Я повинен вийти і зробити свою роботу", - наводить слова Дюбуа Boxing News 24/7.

Бою Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні "Tarczynski Arena" у польському Вроцлаві. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBO і IBF, якими володіє український боксер.

На території України бій Усика проти Дюбуа в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Додамо, що в послужному списку українського боксера 20 перемог в 20 боях на профі-рингу. Даніель Дюбуа, в свою чергу, за свою кар'єру здобув 19 перемог і зазнав однієї поразки в 20 поєдинках.

Свій попередній бій Усик провів у серпні минулого року. Українець захистив титули WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі, перемігши в реванші зіркового британця Ентоні Джошуа.

Даніель Дюбуа в своєму останньому бою нокаутував південноафриканського боксера Кевіна Лерену.

Вас також можуть зацікавити новини: