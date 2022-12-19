Олександр Усик не планує запрошувати відомих футболістів у свій тренувальний табір.

Володар поясів WBA Super, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою про плани чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі готуватися до бою з українцем разом з легендою англійського футболу Уейном Руні.

На думку українського боксера, Ф'юрі покликав колишнього форварда "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії тільки для розваги.

"Що мені Селезньова запросити? Думаю, вони це роблять для розваги. Я не буду запрошувати в свій тренувальний табір відомих футболістів тільки для того, щоб вони потиснули руку і подивилися, що тут відбувається, а не для допомоги.

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А для куражу у мене і свої хлопці є, ми і з боксерами зможемо покуражитися", - сказав Олександр Усик в ефірі студії MEGOGO.

Додамо, що контракт на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі все ще не підписаний.

При цьому, обидва боксери вже підтвердили своє бажання провести цей поєдинок.

Раніше глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій Усик - Ф'юрі може відбутися в лютому або березні 2023 року. Цю інформацію також підтвердив представник команди українського боксера Егіс Клімас.

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