Тайсон Ф'юрі стверджує, що домовився про спаринги з колишнім форвардом збірної Англії Уейном Руні.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі планує залучити легендарного екс-футболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейна Руні до підготовки до бою з володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

"Циганський король" заявив, що Руні погодився провести з ним спаринги в тренувальному таборі.

"Я говорив з Уейном вчора ввечері, і він готовий до цього. Він правша, але повинен перейти на лівшу.

Відео дня

Ми збираємося залучити Руні для підготовки до бою з Усиком. Ні, це не жарт, це серйозно.

Він збирається приїхати в табір приблизно на чотири тижні, щоб допомогти мені", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

Додамо, що Уейн Руні займає перше місце в списку найкращих бомбардирів в історії "Манчестер Юнайтед", забивши за "червоних дияволів" 253 голи. Також Руні - найкращий бомбардир в історії збірної Англії. В його активі 53 забитих голи.

Колишній футболіст є відомим фанатом боксу і регулярно відвідує бої у Великобританії.

Нагадаємо, раніше глава Top Rank Боб Арум розповів, як просуваються переговори щодо організації бою Усик-Ф'юрі, а менеджер українця Егіс Клімас заявив, що переговори по бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі наближаються до завершення.

Поєдинок може відбутися в лютому або на початку березня наступного року.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

Тайсон Ф'юрі здобув на профі-рингу 33 перемоги (24 - нокаутом), ще один його поєдинок завершився внічию.

В останньому бою "Циганський король" переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Дерека Чісору.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

Вас також можуть зацікавити новини: