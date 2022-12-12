Тайсон Ф'юрі / Фото REUTERS

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі планує залучити легендарного екс-футболіста збірної Англії і "Манчестер Юнайтед" Уейна Руні до підготовки до бою з володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександром Усиком.

"Циганський король" заявив, що Руні погодився провести з ним спаринги в тренувальному таборі.

"Я говорив з Уейном вчора ввечері, і він готовий до цього. Він правша, але повинен перейти на лівшу.

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Ми збираємося залучити Руні для підготовки до бою з Усиком. Ні, це не жарт, це серйозно.

Він збирається приїхати в табір приблизно на чотири тижні, щоб допомогти мені", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

Додамо, що Уейн Руні займає перше місце в списку найкращих бомбардирів в історії "Манчестер Юнайтед", забивши за "червоних дияволів" 253 голи. Також Руні - найкращий бомбардир в історії збірної Англії. В його активі 53 забитих голи. 

Колишній футболіст є відомим фанатом боксу і регулярно відвідує бої у Великобританії. 

Нагадаємо, раніше глава Top Rank Боб Арум розповів, як просуваються переговори щодо організації бою Усик-Ф'юрі, а менеджер українця Егіс Клімас заявив, що переговори по бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі наближаються до завершення.

Поєдинок може відбутися в лютому або на початку березня наступного року.

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