Український боксер вперше у році вийде на бій.

У ніч з 29 на 30 жовтня в Нью-Йорку український екс-чемпіон Василь Ломаченко зустрінеться з американським боксером Джемейном Ортісом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Бій пройде на арені "Madison Square Garden". Початок вранці орієнтовно близько 05:00 за київським часом.

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Ломаченко - Ортіс: де дивитися протистояння

Український боксер вперше у році вийде в ринг: для нього в теорії цей бій може стати генеральною репетицією перед сутичкою за звання абсолютного чемпіона світу. Ломаченко після ймовірної перемоги над Ортісом спробує добитися права боксувати проти Девіна Хейні, який володіє всіма поясами у легкій вазі.

Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс

Онлайн-трансляція бою

Суперники провели зважування і американець виявився легшим, ніж Ломаченко: 60,8 кілограмів проти 61,1. Також боксери влаштували дуель поглядів, на яку Ортіс прийшов у темних окулярах.

Букмекери бачать беззаперечним фаворитом українця, але Ортіс заявив, що "хоч в нього і ніхто не вірить, проте він все одно збирається шокувати світ".

Ломаченко в свою чергу пообіцяв, що в неділю зранку в українців буде гарний настрій, натякаючи на свою перемогу. Він також напередодні бою висловився про війну в Україні.

Востаннє 34-річний Ломаченко виходив у ринг в грудні минулого року. Тоді Василь впевнено здолав африканця Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.