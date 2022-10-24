Василь Ломаченко висловився також про війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко перед боєм проти американця Джемейна Ортіса заявив, що завжди гордий представляти Україну на міжнародному рівні.

34-річний боксер зазначив, що для нього честь виступати під українським прапором.

"Ти народився в цій країні, ріс разом з нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, що представляє її. Звичайно, це дуже важливо для мене, для всіх наших спортсменів. Ти повинен представляти свою країну. Безумовно, це завжди честь для мене", - сказав Ломаченко в документальному фільмі Battle Lines: Lomachenko.

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Крім того, Василь Ломаченко висловився про повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала РФ.

"У перший день війни ти не можеш в це повірити, не можеш сприймати це дуже серйозно. Але на другий, третій день ти усвідомлюєш реальність і розумієш, що це справжня війна і велика проблема для людей.

Так як я відчував відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю країною, перед людьми, які живуть навколо мене, я залишився в Україні. Я пішов до військових, взяв військову форму, зброю і залишився захищати нашу країну", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, з перших днів війни Ломаченко приєднався до терроборони Білгород-Дністровського, а пізніше вступив до лав ЗСУ. Потім 34-річний боксер покинув Україну, щоб підготуватися до бою з Джемейном Ортісом.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Поєдинок Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса запланований на 29 жовтня. Бій пройде в Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамейна Ортіса. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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