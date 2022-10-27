Ломаченко проведе свій перший бій з грудня 2021 року.

У ніч з 29 на 30 жовтня в Нью-Йорку колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій проти американця Джемейна Ортіса.

Бою Ломаченко - Ортіс пройде на арені "Hulu Theater" в легендарному комплексі "Madison Square Garden" і стане головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank Боба Арума.

Для українського боксера цей бій стане першим з 12 грудня 2021 року. Тоді Ломаченко переміг представника Ганни Річарда Коммі і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Відео дня

Ломаченко - Ортіс: трансляція бою

Пряма трансляція боксерської ночі буде на ESPN+ у США та Sky Sports у Великобританії.

На території України поєдинок українського та американського боксерів у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Ломаченко - Ортіс: коли початок трансляції

Основний кард вечора боксу в Нью-Йорку розпочнеться 30 жовтня о 02:00 ранку за Києвом.

Головна подія, бій Ломаченка - Ортіс, почнеться не раніше 05:00 ранку за київським часом.

Андеркард бою Ломаченко - Ортіс:

Робейсі Рамірес (Куба) - Хосе Матіас Ромеро (Аргентина)

Дюк Рейган (США) - Луїс Леброн (Пуерто-Ріко)

Трой Айслі (США) - Квінсі ЛаВалле (США)

Річард Торрез (США) - Ахмед Хефні (Єгипет)

Абдулла Мейсон (США) - Анхель Баррера (США)

Ніко Уолш (США) - Біллі Вагнера (США)

Хейвен Брейді-молодший (США) - Ерік Мондрагон (США)

Деланте Джонсон (США) - Естебан Гарсія (США)

Додамо, що в разі перемоги над Ортісом українець вже в наступному поєдинку хоче боксувати з Девіном Хейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.

Раніше американець заявив про готовність провести титульний бій з Ломаченком після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Заради цього бою Ломаченко покинув територіальну оборону і виїхав з України, де перебував з початку повномасштабної війни з РФ.

В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.

Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамела Херрінга. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.

Вас також можуть зацікавити новини: