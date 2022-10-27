У ніч з 29 на 30 жовтня в Нью-Йорку колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе бій проти американця Джемейна Ортіса.
Бою Ломаченко - Ортіс пройде на арені "Hulu Theater" в легендарному комплексі "Madison Square Garden" і стане головною подією вечора боксу промоутерської компанії Top Rank Боба Арума.
Для українського боксера цей бій стане першим з 12 грудня 2021 року. Тоді Ломаченко переміг представника Ганни Річарда Коммі і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
Ломаченко - Ортіс: трансляція бою
Пряма трансляція боксерської ночі буде на ESPN+ у США та Sky Sports у Великобританії.
На території України поєдинок українського та американського боксерів у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.
Ломаченко - Ортіс: коли початок трансляції
Основний кард вечора боксу в Нью-Йорку розпочнеться 30 жовтня о 02:00 ранку за Києвом.
Головна подія, бій Ломаченка - Ортіс, почнеться не раніше 05:00 ранку за київським часом.
Андеркард бою Ломаченко - Ортіс:
- Робейсі Рамірес (Куба) - Хосе Матіас Ромеро (Аргентина)
- Дюк Рейган (США) - Луїс Леброн (Пуерто-Ріко)
- Трой Айслі (США) - Квінсі ЛаВалле (США)
- Річард Торрез (США) - Ахмед Хефні (Єгипет)
- Абдулла Мейсон (США) - Анхель Баррера (США)
- Ніко Уолш (США) - Біллі Вагнера (США)
- Хейвен Брейді-молодший (США) - Ерік Мондрагон (США)
- Деланте Джонсон (США) - Естебан Гарсія (США)
Додамо, що в разі перемоги над Ортісом українець вже в наступному поєдинку хоче боксувати з Девіном Хейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.
Раніше американець заявив про готовність провести титульний бій з Ломаченком після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.
Ломаченко - Ортіс: перед боєм
Заради цього бою Ломаченко покинув територіальну оборону і виїхав з України, де перебував з початку повномасштабної війни з РФ.
В активі Ломаченка 18 боїв, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв.
Ортіс на профі-рингу провів 17 поєдинків, в яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом), один бій завершився внічию.
Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамела Херрінга. Ортіс переміг одноголосним рішенням суддів.