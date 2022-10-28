Джеймейн Ортіс не наважився зняти темні окуляри і Василь Ломаченко очей американця так і не побачив.

У ніч на 30 жовтня відбудеться поєдинок екс-чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса.

За два дні до поєдинку боксери провели прес-конференцію і першу дуель поглядів.

Дуель поглядів американця і українця пройшла без конфліктів. Обидва боксери провели її мовчки, без зайвих рухів.

На обличчі Ломаченка була незначна усмішка, Ортіс у свою чергу не наважився зняти темні окуляри - його очей Василь так і не побачив.

Ломаченко - Ортіс: дуель поглядів

Слова боксерів на прес-конференції перед боєм

Василь Ломаченко:

"Я просто хочу привернути трохи спортивної уваги до нашої країни. Сподіваюся, що люди в Україні трохи переключаться і отримають хороші емоції.

Моя форма перед битвою? Спаринги і поєдинки – це різні речі, тому що ми не викладаємося на них на всі 100%. У суботу буде дуже цікавий поєдинок. Зосереджений на майбутньому поєдинку і на своєму боксі. Не можна перестати думати про свою країну, тому що вона завжди буде в твоїй голові, але зараз я повинен бути зосереджений на поєдинку. Звичайно, після бою я повернуся в Україну".

Джемейн Ортіс:

"Цей бій багато для мене означає. Очікував на цей поєдинок майже все життя, і ось цей час настав. І провести бій на "Madison Square Garden" – це те, про що я міг тільки просити, І Бог надав мені таку можливість.

Що дав мені останній бій? Я дізнався багато про себе. Я повернувся до самого початку, говорив з тренерами. Можу лише сказати, що в суботу всі побачать кращого Джемейна Ортіса.

Чого очікую від Ломаченка? Гідного опору. Кожен, з ким я бився в Англії чи інших країнах, знає, що це буде технічна битва".

Додамо, що поєдинок Ломаченко - Ортіс - це рейтинговий бій. На кону не буде жодного чемпіонського поясу. Якщо Василь Ломаченко здобуде перемогу, то він зможе претендувати на чемпіонський бій проти Девіна Хейні.

Варто відзначити, що Хейні вже заявив про готовність провести бій проти Ломаченка. Американець зробив це після того, як захистив титули в реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Василь Ломаченко на професійному рингу провів 18 боїв. В активі українця 16 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.

Свій останній бій Ломаченко провів 12 грудня 2021 року. Тоді Василь переміг представника Ганни Річарда Коммі і завоював пояс Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

У послужному списку Джемейна Ортіса 17 поєдинків. 16 разів американець йшов з рингу переможцем (8 нокаутів), один бій завершився внічию.

Свій останній бій Ортіс провів 21 травня 2022 року проти Джамела Херрінга. Ортіс здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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