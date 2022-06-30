Український боксер висловився про майбутній бій з Джошуа.

20 серпня в Саудівській Аравії відбудеться реванш українського боксера Олександра Усика проти Ентоні Джошуа.

Володар поясів WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував майбутній реванш проти британського претендента.

"Це бій для всієї моєї країни, для кожної людини, що захищає її, для тих, хто вже, на жаль, помер, захищаючи її.

Я кожен день в молитві. Дякую богові, що я прокинувся. Молюся за свою країну. Це дуже важко, коли ти розумієш, що там відбувається", - наводить слова Усика Sky Sport.

Також український боксер зазначив, що частина його друзів зараз захищають Україну на передовій.

"Багато людей посилають мені повідомлення - мої друзі, які воюють, просто звичайні люди. Вони підтримують мене і надихають мене тим, що говорять: "Саша, ми за тебе, ми віримо в тебе, порадуй нас своєю перемогою.

Я дуже багато працюю в тренувальному таборі. 20 серпня ви побачите нову історію українського боксу", - додав Усик.

Бій-реванш між непереможним українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда. На кону в цьому поєдинку будуть стояти всі титули, які українець відібрав у британця в минулому році. Напередодні бійці провели першу дуель поглядів перед реваншем, "переможцем" якої став Усик.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

Усик - Джошуа: що потрібно знати

Відомо, як будуть розподілені гонорари боксерів за реванш.

Джошуа зробив зміни в тренерському штабі - тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-м чемпіоном світу.

Усик натякнув, що збирається змінити свою тактику перед боєм.

Тайсон Ф'юрі вважає, що Усик нокаутує суперника. "Циганський король" навіть допускає можливість боксувати проти українця за звання абсолютного чемпіона світу.

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