Український боксер зізнався, що в дитинстві любив дивитися бої Роя Джонса.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко назвав імена трьох боксерів, яких вважає найкращими в історії цього виду спорту.

Український спортсмен зізнався, що найкращими в історії боксу він вважає Роя Джонса, Майка Тайсона і Мохаммеда Алі.

"У трійку найкращих боксерів в історії входить Рой Джонс. У дитинстві я любив його бої. Я завжди стежив за ним. Рой Джонс, Майк Тайсон і Мохаммед Алі.

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Я не хочу говорити, хто перший, хто другий, а хто третій. Як на мене, це три найкращих бійця в нашому виді спорту", - сказав Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

Додамо, що свій наступний бій Василь Ломаченко проведе 29 жовтня проти американського легковаговика Джемейна Ортіса.

Крім того, українець претендує на бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Девіна Хейні. Американський боксер переміг 15 жовтня Джорджа Камбососа одноголосним рішенням суддів і зберіг свої титули. Після перемоги над австралійцем Хейні заявив, що готовий провести бій з Ломаченком.

Нагадаємо, в активі Ломаченка 18 боїв на професійному рингу, 16 з них українець виграв (11 нокаутом) і двічі програв. Останній раз Ломаченко боксував 11 грудня 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

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