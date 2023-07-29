Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає всім правилам.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) призупинив, а не скасував "чорну картку" (дискваліфікацію) української фехтувальниці Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, на чемпіонаті світу в Мілані.

Як говориться в роз'ясненні від FIE, тепер вона зможе виступити на чемпіонаті світу, який необхідний для кваліфікації на Олімпіаді 2024 року в Парижі, але далі буде відсторонена на два місяці.

Міжнародна федерація фехтування заявила, що після тривалого розгляду інциденту вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає всім правилам. Однак після консультацій по МОК вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання "олімпійського духу".

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Ольга Харлан подякувала представникам FIE за призупинення дискваліфікації, що дозволить виступити за Україну на чемпіонаті світу.

"Я вдячна за це рішення. Найважливіше для спортсмена зараз - мати можливість виступати, для сім'ї, для команди, країни та людей, які мене підтримують. За ці кілька складних днів я вдячна за всю підтримку з усього світу", - сказала вона.

Скандал з дискваліфікацією Харлан - деталі

27 липня Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Ольгу Харлан за відмову потиснути руку російській спортсменці Ганні Смирновій після матчу на чемпіонаті світу в Італії. У федерації фехтування України підтримали нашу спортсменку і повідомили, що готують апеляцію.

Пізніше Харлан таки отримала автоматичну кваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпіаду 2024 року, а міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Міжнародна федерація фехтування допустила Ольгу Харлан до продовження змагань в рамках Чемпіонату світу в Мілані.

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