'Залишився тільки один': Усик націлився на бій з Вайлдером після перемог над Ф'юрі та Джошуа

Український чемпіон заявив, що бій з американським нокаутером стане фінальним етапом у його домінуванні над головними важковаговиками епохи.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман офіційно підтвердив, що Деонтей Вайлдер має повне право претендувати на чемпіонський пояс, що належить Олександру Усику.

Ця заява пролунала на тлі підготовки українського чемпіона до першого захисту титулів WBC, IBF і WBA після його перемоги над Даніелем Дюбуа, пише Sky Sports.

За словами глави організації, Усик подав запит на проведення добровільного захисту титулу проти будь-якого суперника з топ-15 рейтингу WBC. Вайлдер, який займає на даний момент 13-ту сходинку, повністю відповідає критеріям відбору.

"Деонтей Вайлдер володів поясом WBC протягом п'яти років, він володіє нищівною силою і є значущою силою в дивізіоні. Ми схвалили запит на добровільний захист і тепер чекаємо деталей майбутнього бою. Вайлдеру тут раді", – заявив Сулейман.

Остання мета Усика

Сам Усик розглядає поєдинок з "бронзовим бомбардувальником" не просто як черговий захист, а як фінальний штрих до своєї спадщини. Чемпіон має намір провести цей бій у Сполучених Штатах – вперше з 2019 року.

У своєму коментарі Усик пояснив мотивацію вибору суперника бажанням закрити гештальт у протистоянні з лідерами суперважкої ваги останнього десятиліття.

"У "великій трійці" були Джошуа, Ф'юрі і Вайлдер. Я двічі переміг Джошуа, двічі переміг Ф'юрі, і залишився тільки один непереможений мною – Вайлдер", – зазначив боксер, підкресливши, що цей бій представляє для нього насамперед спортивний інтерес.

