Ф'юрі, Кличко, Льюїс: Усик назвав суперників, проти яких вийшов би на ринг

Усик назвав головну умову для третього бою з Ф'юрі.

Український боксер, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик допускає можливість провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі, але для цього є одна умова. В інтерв’ю порталу Ready to fight він зазначив, що інтерес до такого поєдинку в нього є, однак цей бій можливий виключно у форматі поєдинку за "абсолют",.

Оцінюючи так звану "велику трійку" суперважковиків, до якої входять Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер Усик зазначив, що не ділить їх на найсильнішого і найслабшого, однак все ж визнав, що найскладнішим суперником для нього виявився саме Ф'юрі. На другому місці Джошуа, а Вайлдер поки що ставить третім, оскільки український боксер поки не зустрічався з ним у рингу.

Усик також прокоментував кадри тренувань Володимира Кличка, що з'явилися в мережі. Він заявив, що з великим задоволенням подивився б на реванш Кличка з Ф'юрі, але, на його думку, Володимир, швидше за все, тренується виключно для себе.

Відео дня

При цьому якщо б довелося обирати бій проти одного з братів Кличків, Усик зізнався, що волів би битися проти Володимира.

"Він більш класичний спортсмен, мені було б із ним трошки зручніше. Віталій – дуже незручний, у боксі таких називають "корягами". Він може вдарити з таких положень, про які фізика навіть не чула", - зауважив він.

А якщо б довелося вибирати суперника з історії боксу він зупинився б на Ленноксі Льюїсі.

Новини боксу

Наприкінці року колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у аварію в Нігерії. Унаслідок ДТП загинули два його тренери, сам Джошуа також отримав травми. Однак днями Джошуа знову з’явився у спортзалі, опублікувавши кадри з тренувань.Однак поки що про повернення боксера на ринг не йдеться.

Також колишній чемпіон світу в надважкій вазі 37-річний Тайсон Ф'юрі офіційно підтвердив, що 2026 рік стане часом його гучного повернення у великий бокс.

Вас також можуть зацікавити новини: