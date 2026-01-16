Джошуа повернувся до тренувань після смертельної автокатастрофи, - ЗМІ

Промоутер Едді Герн заявив, що вірить у повернення Джошуа на ринг, але лише після повного відновлення.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа знову з’явився у спортзалі, продовжуючи відновлення після автокатастрофи, в якій загинули двоє його близьких друзів. Як нагадує The Independent, аварія сталася 29 грудня в Нігерії. Унаслідок ДТП загинули Сіна Ґамі та Латіф "Лац" Айоделе, сам Джошуа також отримав травми. Обидва загиблі входили до його тренерського штабу: Ґамі працював тренером із силової та фізичної підготовки, а Айоделе був тренером з боксу.

Зараз Джошуа опублікував у Snapchat відео, на якому видно, як він працює в залі: б’є по лапах, виконує вправи та займається на велотренажері. Один із роликів супроводжувався написом "терапія ментальної стійкості".

Боксер, який народився у Вотфорді в родині нігерійських батьків, перебував у Нігерії на відпочинку після перемоги над Джейком Полом у Маямі – бій відбувся за десять днів до трагедії.

Відео дня

Чи повернеться Джошуа в бокс

Промоутер Едді Герн заявив, що вірить у повернення Джошуа на ринг, але лише після повного відновлення.

"Йому потрібен час – фізично, ментально, емоційно й духовно – перш ніж ухвалювати будь-яке рішення щодо майбутнього. Я вважаю, що він захоче повернутися в бокс, але це буде його рішення, коли настане правильний момент", – сказав Герн в інтерв’ю Sky Sports.

Він також наголосив, що наразі не обговорює з боксером його кар’єрні плани:

"Єдине питання, яке ми зараз ставимо, – "ти в порядку?". Іноді люди роблять вигляд, що з ними все добре, але те, що з ним сталося, – це ненормально і надзвичайно болісно для всіх".

За словами Герна, остаточне рішення Джошуа ухвалить сам:

"Коли настане час, він зробить свій вибір, і ви почуєте це безпосередньо від нього. Це єдиний голос, на який варто зважати. Ми дамо йому час, щоб зцілитися".

Боксер Ентоні Джошуа потрапив у ДТП в Нігерії - подробиці

Нагадаємо, наприкінці 2025 року автомобіль боксера Ентоні Джошуа в Нігерії потрапив у ДТП, в результаті якого загинули два його тренери. Lexus спортсмена перевищив швидкість - водій під час обгону втратив керування над авто й врізався у вантажівку, яка була на узбіччі. Йшлося, що Джошуа знаходився на задньому сидінні за водієм і відбувся травмами, але його тренерів - Латц і Сіна загинули. Латц був особистим тренером Джошуа, Сіна відповідав за фізичну підготовку британської зірки.

Вас також можуть зацікавити новини: