Успіх у плаванні, невдача у стрільбі та втрачений шанс на медаль у дзюдо.

У сьомий день Олімпіади в Токіо був розіграний 21 комплект медалей. Українська збірна поповнити свою скарбничку не змогла і у медальному заліку опустилася на 58-е місце.

Підсумки виступу українських спортсменів 30 липня

Плавання

Михайло Романчук знову виграв кваліфікацію - цього разу на своїй коронній дистанції 1500 метрів. Він пройшов у фінал з першого місця з результатом 14.45, 99. Ще один українець Сергій Фролов став шостим і також кваліфікувався до фіналу, який відбудеться 31 липня.

На дистанції 50 метрів вільним стилем Владислав Бухов пройшов до півфіналу, вигравши свій заплив і показавши загальний п'ятий результат серед 16 плавців, які подолали кваліфікацію.

Дзюдо

Ближче всіх в України в цей день до медалі був дзюдоїст Яків Хаммо. У ваговій категорії понад 100 кг він дістався до поєдинку за бронзову медаль, але там поступився представнику ОКР.

Ангеліна Каланіна подолала перший раунд, але вилетіла на стадії 1/8 фіналу, програвши турецькій спортсменці.

Стрільба

Прапороносець української збірної Олена Костевич не змогла вийти у фінал у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів. Після другого раунду кваліфікації вона опустилася з 6-го на 23-е місце, а у фінал пройшли вісім найкращих.

Фехтування

Українські шпажисти (Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар і Анатолій Герей), діючі віце-чемпіони світу в командних змаганнях програли в 1/4 фіналу команді Китаю. Потім Україна перемогла Італію, але поступилася Франції в матчі за 5-6 місця.

Легка атлетика

Тут у всіх видах українці не змогли здобути позитивний результат. Андрій Проценко не кваліфікувався у фінал у стрибках у висоту, Микита Нестеренко - у метанні диска, Ольга Голодна - у метанні ядра, Ольга Саладуха - у потрійному стрибку, а українські бігуни (Микита Барабанов, Катерина Климюк, Аліна Логвиненко та Олександр Погорілко) не пройшли до фіналу в змішаній естафеті 4 по 400 метрів.

Бокс

Єдина представниця України в боксерському турнірі Анна Лисенко вилетіла, програвши на стадії 1/4 фіналу. Вона поступилася представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів.

Стрибки у воду

Українки Анна Письменська і Вікторія Кесар не змогли пройти до фіналу в індивідуальних стрибках у воду з триметрового трампліну. Кесар стала 23-ю, а Письменська - 24-ю. У півфінал пройшли 18 найкращих спортсменок.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Антон Дудар