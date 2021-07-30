Україна плекає серйозні надії на золоту медаль в цій дисципліні.

На Олімпіаді в Токіо відбулися півфінальні запливи на 1500 метрів вільним стилем за вихід до фіналу. Україну представляли Сергій Фролов та Михайло Романчук. Для обох ця дистанція є коронною.

Фролов у своєму запливі продемонстрував третій результат з найкращим особистим часом на дистанції. А Романчук у своєму запливі фінішував першим.

Обидва вийшли до фіналу, котрий відбудеться 1 серпня.

Раніше Романчук в запливі 800 метрів вільним стилем приніс Україні бронзову нагороду.

Зазначимо, що також відбувся заплив на 50 метрів вільним стилем, де від України брав участь 19-річний Владислав Бухов. Юнак впевнено виграв свій заплив і кваліфікувався до півфіналу, котрий пройде 31 липня.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Артем Будрін