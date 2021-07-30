Михайло Романчук / фото REUTERS

На Олімпіаді в Токіо відбулися півфінальні запливи на 1500 метрів вільним стилем за вихід до фіналу. Україну представляли Сергій Фролов та Михайло Романчук. Для обох ця дистанція є коронною.

Фролов у своєму запливі продемонстрував третій результат з найкращим особистим часом на дистанції. А Романчук у своєму запливі фінішував першим.

Обидва вийшли до фіналу, котрий відбудеться 1 серпня.

Раніше Романчук в запливі 800 метрів вільним стилем приніс Україні бронзову нагороду.

Зазначимо, що також відбувся заплив на 50 метрів вільним стилем, де від України брав участь 19-річний Владислав Бухов. Юнак впевнено виграв свій заплив і кваліфікувався до півфіналу, котрий пройде 31 липня.

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Автор: Артем Будрін