На Олімпіаді в Токіо відбулися півфінальні запливи на 1500 метрів вільним стилем за вихід до фіналу. Україну представляли Сергій Фролов та Михайло Романчук. Для обох ця дистанція є коронною.
Фролов у своєму запливі продемонстрував третій результат з найкращим особистим часом на дистанції. А Романчук у своєму запливі фінішував першим.
Обидва вийшли до фіналу, котрий відбудеться 1 серпня.
Раніше Романчук в запливі 800 метрів вільним стилем приніс Україні бронзову нагороду.
Зазначимо, що також відбувся заплив на 50 метрів вільним стилем, де від України брав участь 19-річний Владислав Бухов. Юнак впевнено виграв свій заплив і кваліфікувався до півфіналу, котрий пройде 31 липня.
Читайте такожУкраїнка на Олімпіаді виграла для Азербайджану бронзову медаль
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.