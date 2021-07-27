Анна Лисенко побила представницю Марокко.

Українка Анна Лисенко перемогла представницю Марокко Умаїму Белахбіб в 1/8 фіналу олімпійського турніру з боксу.

Анна повністю контролювала хід бою і виграла одноголосним рішенням суддів. Відзначимо, що Лисенко друга в історії українка, яка змогла пройти в наступний раунд олімпійського турніру з боксу. Першою була Тетяна Коб на Олімпіаді в Ріо-2016. Вона здобула перемогу в 1/8 фіналу, а потім вилетіла.

Лисенко виступає у ваговій категорії до 69 кг. Белахбіб - гідна суперниця, адже вона завоювала золоту медаль на чемпіонаті Африки у 2017 році.

У 1/4 фіналу 30 липня Лисенко поміряється силами з Бусеназ Сюрменеллі, яка захищає честь Туреччини.

Нагадаємо, що раніше Олімпіаду-2020 покинули двоє наших боксерів - Микола Буценко і Ярослав Харциз програли свої стартові поєдинки в Токіо.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. А потім Костевич у парі з Олегом Омельчуком здобула бронзову нагороду в змішаних командах.

Автор: Артем Будрін