Завершився перший тиждень Олімпійських ігор у Токіо. 30 липня було розіграно 21 комплект нагород у 13 видах спорту.
Збірна Китаю за підсумками дня зміцнила своє лідерство в медальному заліку. У китайців - 19 золотих нагород, вони відірвалися від Японії на два золота.
Японська збірна, до речі, встановила рекорд країни на Олімпіадах, завоювавши 17 золотих медалей.
За підсумками дня в топ-10 увірвалися Нідерланди, а Італія випала з десятки найкращих.
Збірна України завоювати нові медалі не змогла і в олімпійському заліку втратила ще чотири позиції. З чотирма бронзовими нагородами Україна розташовується на 58-й сходинці.
Медальний залік Олімпіади в Токіо
Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
Олімпійські ігри: медальний залік після шостого дня.