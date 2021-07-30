Україна продовжує падіння в медальному заліку.

Завершився перший тиждень Олімпійських ігор у Токіо. 30 липня було розіграно 21 комплект нагород у 13 видах спорту.

Збірна Китаю за підсумками дня зміцнила своє лідерство в медальному заліку. У китайців - 19 золотих нагород, вони відірвалися від Японії на два золота.

Японська збірна, до речі, встановила рекорд країни на Олімпіадах, завоювавши 17 золотих медалей.

За підсумками дня в топ-10 увірвалися Нідерланди, а Італія випала з десятки найкращих.

Збірна України завоювати нові медалі не змогла і в олімпійському заліку втратила ще чотири позиції. З чотирма бронзовими нагородами Україна розташовується на 58-й сходинці.

Медальний залік Олімпіади в Токіо

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

Олімпійські ігри: медальний залік після шостого дня.

Автор: Антон Дудар