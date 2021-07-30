Яків Хаммо був за крок до бронзової нагороди.

Завершився олімпійський турнір в Токіо з дзюдо серед чоловіків у категорії 100+ кг.

Українець Яків Хаммо вилетів у чвертьфіналі, поступившись японцю. 27-річний донеччанин потрапив до втішного турніру й там зміг реабілітуватися. Хаммо здолав узбека Бекмурода Олтібоєва і пробився до поєдинку за третє місце.

За бронзу українець боровся з представником ОКР Тамерланом Башаєвим. І, на жаль, Яків програв. Росіянин Башаєв здобув чисту перемогу завдяки утриманню - іпоном.

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Автор: Артем Будрін